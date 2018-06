Anzeige

Aber alle paar Jahre kommt er nach Mannheim. Dann geht er auf den Jüdischen Friedhof und legt, wie es Tradition ist, einen Stein auf das Grabmal der Vorfahren. Zudem fährt er in die Maximilianstraße 10 – dorthin, wo heute Südzucker ist und einst das Haus der Familie Lenel stand, an das noch immer ein Sandsteinpfeiler erinnert. Meist kommt Beat Lenel dann mit dem Motorrad aus der Schweiz, übernachtet in der Jugendherberge auf dem Lindenhof. Nur diesmal schlief er im Maritim – damit direkt neben der Kunsthalle.

Der Neubau gefällt ihm, so Beat Lenel: „Er ist sehr gut zusammengefügt mit dem alten Gebäude“, lobt der Jurist. Es sei bedeutende Kunst zu sehen, ansprechend präsentiert, aber besonders interessierte ihn natürlich die Sonderausstellung zur NS-Raubkunst, zur Provenienzforschung und den jüdischen Familien Bensinger, Falk, Herbst/Landmann, Lenel sowie Newman/Tannenbaum, die mit ihrem Schicksal beispielhaft für eine ganze Reihe jüdischer Mäzene stehen.

„Schön, dass mein Großvater nicht vergessen ist, das freut und ehrt mich sehr “, sagt Lenel gerührt. Mehr Zeit, in Mannheim etwas anzuschauen, habe er leider nicht – er müsse wieder zurück in die Schweiz.

Dabei interessiere er sich schon für die Spuren seiner Großeltern. „Ich denke immer an den Großvater, wenn ich Tischtennisbälle sehe, auf denen das Schildkröt-Emblem ist“, so Lenel. Doch die im Volksmund „Gummi“ oder „Knall“ genannte Fabrik, mit 6000 Beschäftigten einst der größte Arbeitgeber in Neckarau, gibt es schon lange nicht mehr.

Buch über die Puppen

„Da haben mehrfach die Anteile gewechselt, sie ist immer wieder verkauft worden“, bedauert Lenel. Puppen werden bereits seit 1975 nicht mehr in Mannheim hergestellt, die Tischtennisbälle mit dem Emblem kommen aus China. „Dabei würde ich so gerne mehr zu der Fabrik erfahren“, sagt Beat Lenel.

Auf Vermittlung des „MM“ bringt Verlegerin Barbara Waldkirch ihm daher schnell ein Exemplar des bei ihr 2012 erschienenen Bildbands über die Geschichte der „Schildkröt“-Puppen und der Firma – was ihn sehr freut.

