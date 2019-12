Schöne Bescherung

Filial-Chef Detlef Berg (l.) bei der Übergabe der Geschenke. © Kaufhof

Kurz vor Weihnachten konnte die Galeria Karstadt Kaufhof am Paradeplatz wieder viele Geschenke an das Katholische Kinder- und Jugendheim St. Josef übergeben. Die Geschenke waren während der „Wunschbaum-Aktion“ in der Vorweihnachtszeit in der Filiale mit tatkräftiger Hilfe der dortigen Kunden am Paradeplatz zusammengekommen. „Über die große Beteiligung freut sich das ganze Galeria Karstadt Kaufhof Team. Gerade zu Weihnachten ist es schön, anderen Menschen eine Freude zu machen,“ sagte Detlef Berg, Filialgeschäftsführer am Paradeplatz.

Über die Geschenke durften sich dann die Mädchen und Jungs des Katholischen Kinder- und Jugendheims St. Josef freuen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019