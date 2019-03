Schönmann geht Aufgabe alleine an

Jochen Schönmann: vom 15. Mai an „Mannheims Botschafter“. © Schönmann

Die Stadt hat bestätigt, dass Jochen Schönmann als Leiter der „Kontaktstelle zur Landesregierung“ ähnlich verdient wie die am höchsten eingestuften Beamten der Stadt (Besoldungsgruppe B 2). Dies entspricht derzeit exakt 7618,24 Euro. Vom 15. Mai an wird der 44-Jährige wie berichtet als Angestellter Mannheim offiziell in Stuttgart vertreten. Wie Stadtsprecher Ralf Walther weiter sagte, gibt es bei der Stadtverwaltung insgesamt 16 B 2-Stellen, 15 seien derzeit besetzt. Zuschläge gebe es für Schönmann keine.

Der neue „Botschafter Mannheims“ wird seine Aufgabe alleine angehen. Sein Vorgänger, der frühere Hochschulrektor Dietmar von Hoyningen-Huene, hatte in seiner ehrenamtlichen Amtszeit (2008-2016) einen Mitarbeiter in der Besoldungsgruppe A 14 (heute je nach Stufe zwischen 4513,79 bis 5808,53 Euro).

„Die Stelle von Herrn Schönmann ist nicht die ehrenamtliche Stelle von Herrn Hoyningen-Huene, sondern die seines Mitarbeiters, die aufgewertet wurde“, erklärt Walther. Die optimale Besetzung des Büros zur besten Interessenvertretung Mannheims habe „bei uns bei der Berufung Herrn Schönmanns im Vordergrund“ gestanden.

„Stärkere Verzahnung“

Anders als von Hoyningen-Huene wird Schönmann sein Büro nicht in Stuttgart, sondern im Mannheimer Rathaus haben. Das ist laut Walther so, „um eine noch stärkere Verzahnung mit den Dezernaten und Fachbereichen der Stadtverwaltung Mannheim herzustellen“.

Der Ex-Handball-Bundesliga- und Nationalspieler leitet derzeit die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg von Theresia Bauer. Oberbürgermeister Peter Kurz hatte die Kontaktstelle am 2. September 2008 eingerichtet. stp

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019