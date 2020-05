Schokoladige Tour trotz(t) Corona

Vor drei Jahren wurde ein besonderer Schokoladentransport mit dem Namen „Schokofahrt“ von einem Team Münsteraner Lastenradler ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: Schokoladenbestellungen bei der Firma Chocolatemakers in Amsterdam per Lastenrad abholen, deren Rohstoffe zuvor mit dem Segelschiff „Tres Hombres“ aus der Dominikanischen Republik über den Atlantik gesegelt waren. Mit dabei bei der Verteilung in Europa: Radler aus der Region.

„Wir hatten eigentlich vor, für die Rhein-Neckar Region mit zwölf Fahrern in Staffeln Schokolade zu bringen“, erzählt Markus Schlegel, Fahrradaktiver beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Auch Bestellungen aus Stuttgart, Dornbirn und Klagenfurt wollte man von Rhein-Neckar aus weitertransportieren. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Trotzdem erarbeiteten die Fahrer zusammen mit den Chocolatemakers eine Alternativlösung: Die Bestellungen wurden gebündelt und an sogenannte Hubs beziehungsweise Verteilzentren geschickt, welche die Schokofahrer selbst organisierten. „Wir in Rhein-Neckar konnten hierfür den ADFC Heidelberg gewinnen“, berichtet Schlegel. Am Samstag kam es dann so zur „Mini-Schokofahrt Rhein-Neckar 2020“. „Ich selbst bin um sieben Uhr in Mannheim gen Heidelberg losgefahren“, erzählt Schlegel.

Herbstfahrt noch ungewiss

Danach traf er sich mit Oswald Wieser, der Bambus-Lastenräder herstellt. Die Bestellungen wurden eingeladen. Dann fuhren beide gemeinsam nach Schwetzingen, um dort die Bestellungen für „Genuss x Zeit“ und den Käse- und Wurstwaren Marktstand „Kulinarum“ mit ihrer Bestellung zu beliefern. Schlegel radelte daraufhin über Ilvesheim nach Mannheim. Ziel der Bestellungen dort: Die Läden „Eddie´s Verpackungsfrei Einkaufen“ und „Basement Bikes“.

Von einer Mitarbeiterin der Chocolatemakers erfuhr Schlegel, dass in diesem Jahr mehr als 4500 Kilogramm Schokolade durch das Modell „Schokofahrt“ verkauft wurden, erzählt er. Letztes Jahr seien es noch 3500 Kilogramm gewesen, berichtet Schlegel. Die Schokofahrt findet traditionell immer am Wochenende von Ostern und dem Tag der Deutschen Einheit statt. Ob die Schokofahrt im Herbst 2020 jedoch regulär stattfinden kann, bezweifelt Schlegel jedoch.

Das Konzept „Schokofahrt“ ist eine dezentral organisierte, private Fahrradtour für den emissionsfreien Transport von Schokolade. „Wir möchten für nachhaltige Mobilität, CO2-neutralen Transport und bewussten Genuss werben. Eine Idee, ein Ziel“, heißt es in der Profilbeschreibung. Man verfolge dabei keine kommerziellen Zwecke, sondern sei „non-profit-mäßig unterwegs“ und machte (außer für die Schokolade) keine Werbung für bestimmte Produkte. Auf ihrer Facebook-Seite beschreibt die Organisation zudem, dass jeder, der ein Fahrrad hat, die Idee unterstützt und mitfahren möchte, teilnehmen kann.„Dabei ist es egal, ob du 20 Kilogramm im Lastenrad oder nur eine Tafel in der Gepäckträgertasche transportierst.“

