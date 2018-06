Scholl-Schüler zeigen Skulpturen

Anzeige

Werkrealschule und anspruchsvolle Kunst? Judith Denkberg de Gvirtz sieht darin keinen Widerspruch. Sie betreut die Schulen, die am baden-württembergischen Programm Kulturagenten teilnehmen. Ein Beispiel für die Arbeit der Schulen ist demnächst öffentlich zu sehen: Die Geschwister-Scholl-Werkrealschule und die Stadtbibliothek Mannheim laden zur Vernissage der Ausstellung „Poesie der Technik“ am Mittwoch, 4. Juli, 17 Uhr, in die Stadtbibliothek ein. Es werden Metallskulpturen gezeigt, die Schüler zweier achter Klassen geschaffen haben. Die ausgestellten Arbeiten sind im Rahmen des Programms Kulturagenten entstanden. Die Ausstellung kann bis Samstag, 14. Juli, zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besucht werden. bhr