Schon lange liberal geprägt

„Nicht nur jammern und schimpfen“ – das will Kathrin Kölbl. Erst seit 2017 Mitglied der FDP, ist die Wirtschaftsprofessorin an der Dualen Hochschule für die Partei im Mai bei der Gemeinderatswahl angetreten. Gleich auf Anhieb hat sie einen Sitz errungen. Nun freut sie sich, „dass ich etwas bewegen kann, denn nur wenn man in die Politik geht, kann man auch etwas bewegen“, ist die 56-jährige Betriebswirtin überzeugt.

Wer sie nicht kennt, hält sie für eine Quereinsteigerin ohne politische Erfahrung. Doch sie hat viel politisches Denken im Blut, ist stark von der Verwandtschaft geprägt. Und an dem Tisch, der heute in ihrem Esszimmer in der Wohnung auf dem Lindenhof steht, nahm schon Theodor Heuss (FDP), 1949 bis 1959 der erste Bundespräsident, Platz. Nur stand dieser Tisch damals noch bei ihrem Opa im Haus.

Es war im Winter 2017, als ihr das alles wieder bewusstwurde. Da schaute die Mutter von zwei erwachsenen Kindern mit ihrem Sohn im Keller die Inhalte von alten Kisten an. Dabei stieß sie auf Unterlagen ihres Großvaters. Paul Waeldin (1888-1969) war zu seiner Zeit ein berühmter liberaler Politiker. Er saß im Landtag der Republik Baden, war nach dem Zweiten Weltkrieg in der Beratenden Landesversammlung des Landes Baden und Staatssekretär, schließlich Abgeordneter im Badischen Landtag sowie nach Bildung des Südweststaates Regierungspräsident Südbaden. Auch dem FDP-Bundesvorstand gehörte er an.

„Ich wusste immer, dass ich irgendwann auch in die Politik gehe“, war Kölbl klar. Doch der Abend im Keller stellte eine Initialzündung dar: „Da wusste ich: Jetzt ist es soweit!“ Gleich am nächsten Tag schrieb sie dem FDP-Kreisvorsitzenden Florian Kußmann, dass sie nicht nur der Partei beitreten, sondern sich aktiv einbringen wolle. Im Gespräch kam dann Kußmann die Idee der Kandidatur, und Kölbl sagte sofort zu: „Wenn ich etwas mache, mache ich es richtig!“ Schließlich habe sie sich „vom ersten Tag an gut aufgenommen gefühlt, einen wertschätzenden Umgang erlebt, dass ich mich menschlich wohlfühlen konnte – liberal eben“, wie sie lobt. Bildung und Wirtschaft werden ihre Schwerpunkte sein.

Der Einstieg in die kommunalpolitische Arbeit falle ihr sicher nicht schwer, ist sie überzeugt. „Ich bin Gremienarbeit gewohnt“, verweist sie darauf, dass sie an der Dualen Hochschule in Senat und Hochschulrat mitwirkte, Qualitätsbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte ist. Vor dem Studium hat sie eine Banklehre gemacht, nun lehrt sie Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Corporate Finance und Qualitätsmanagement. Sie könne also auch „wirtschaftlichen Sachverstand einbringen“. Zudem plädiert sie für „mehr Aufrichtigkeit“. „Ehe man Geld ausgibt, muss man Projekte von Anfang bis Ende durchplanen“, fordert sie.

Engagiert bei Grün-Weiss

Zudem beschreibt sie sich als „Mensch, der sieht, wo es klemmt, und dann Ideen hat und Klartext redet“. Von solchen Ideen haben viele schon profitiert. So sitzt sie im Kuratorium der Freunde und Förderer des Nationaltheaters. Als Kuratoriumsmitglied der Musikalischen Akademie stieß sie ein neues Marketingkonzept an.

Auch beim Tennisklub Grün-Weiss hat sie in Sachen Marketing und Wirtschaftlichkeit viel bewegt, erst sechs Jahre als Vizepräsidentin und derzeit im Beirat der Grün-Weiss-Bundesliga GmbH. Nicht ohne Grund wählt die Hobby-Tennisspielerin (Senioren-Regionalliga) das Clubrestaurant „Hüftgold“ als Treffpunkt. Will sie doch dem jungen neuen Betreiber Dario Troncone Auftrieb geben. Viele Akteure aus der Kommunalpolitik kenne sie ohnehin schon, „das wird ganz unkompliziert“, freut sie sich. Jetzt sieht sie sich eben „als Bürgerin, die sich engagiert“ – nur nicht als Politikerin.

Info: Dossier unter morgenweb.de/kommunalwahl

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019