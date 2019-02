Schon wieder die Bibel!

Für den Schriftsteller Bertolt Brecht war die Bibel das Buch, das auf ihn den größten Eindruck gemacht hat. Die wenigsten meiner Schülerinnen und Schüler empfinden das so. Im Gegenteil! Wenn ich in eine meiner Klasse mit einem Stapel Bibeln komme, jammern viele Schüler sofort: „Schon wieder dieses langweilige Buch“. Ein Vorurteil, denn viele Schüler wissen wenig darüber, was in der Bibel steht. Eigentlich schade!

Die Bibel gilt als altes verstaubtes Buch, das uns nichts mehr zu sagen hat. Dabei erzählt die Bibel doch viele interessante Geschichten, sei es von Abraham, Josef, Mose oder Jesus. Selbst, wenn diese Erzählungen schon einige Jahrhunderte alt sind, behandeln sie doch Probleme, die wahrscheinlich zeitlos sind, sei es den Geschwisterkonflikt, wie bei Kain und Abel, oder das Leben in einer Patchwork-Familie wie bei Jakob oder Abraham.

Zusammenhang zum Leben

Nicht nur der Umgang mit den Problemen ist in den Texten unterschiedlich, es gibt auch unterschiedliche Lösungen. Wenn ich mit meinen Schülern über die biblischen Texte spreche, merken viele, dass es einen Zusammenhang zwischen den Texten und ihrem Leben gibt. Sie spüren, dass die Texte auch heute noch eine Hilfe sein können. Natürlich enthält die Bibel nicht nur Familiengeschichten, sondern auch viele andere Texte, wie z. B. Liebesgedichte (Hohes Lied der Liebe), Lebensweisheiten (10 Gebote) oder Gebete (Psalmen). Für viele Lebenssituation gibt es einen passenden Text, wenn er vielleicht auch nicht immer auf Anhieb zu finden ist.

Die biblischen Texte sind wie Lieder: Je häufiger wir sie hören, desto mehr werden sie uns vertraut, desto mehr tragen sie uns. Sie geben uns Kraft und Hoffnung. Martin Luther hat es einmal so formuliert: „Die Heilige Schrift ist ein Kräutlein; je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Wie das Wort ist, so wird auch die Seele davon.“ Für Luther war es unumgänglich, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder.

Die Bibellektüre kann an kein Ende kommen, denn immer wieder entdeckt man in den Erzählungen neue Details, wie bei einem Bild, das man längere Zeit anschaut oder dem alltäglichen Weg zur Arbeit. Scheinbar bleibt die Umgebung gleich, und doch ist sie jeden Tag eine andere: das Wetter, die Menschen, die mir begegnen, der Verkehr. So ist es auch mit der Lektüre der Bibel: Jeder Tag unterscheidet sich vom anderen und damit auch unsere Stimmung. Heute sprechen uns andere Texte an als morgen, heute nehmen wir etwas wahr, was uns gestern verborgen blieb.

Durch Liebe getragen

Je intensiver wir uns mit der Bibel beschäftigen, desto stärker wird auch unser Denken und Empfinden durch die biblischen Geschichten und damit auch durch die Liebe Gottes geprägt. Wir spüren, dass wir in einer Welt leben, die wir nicht geschaffen haben, aber in der wir durch seine Liebe getragen sind. Die Bibel erzählt von einer Welt, in der es vielfältige Probleme gibt. Sie erzählt aber auch davon, dass Gott uns zur Seite steht.

Vielleicht haben Sie jetzt wieder einmal Lust bekommen, die Bibel in die Hand zu nehmen. Wenn Sie Familiengeschichten interessieren, beginnen sie im 1. Buch Mose, im wahrsten Sinne des Wortes bei Adam und Eva. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise!

Gerold Stein,

evangelischer Pfarrer im Schuldienst, Hemsbach

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019