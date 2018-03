Schottischer Pianist Paul Millnis spielt in Gehrings Kommode

Anzeige

„Wenn es in der Musikwelt Gerechtigkeit gäbe, dann würde er die größten Hallen im Land füllen“, schrieb einst eine schottische Zeitung über Paul Millns. Jetzt kommt der aus Norfolk stammende Pianist mit seinem bluesgefärbten Rock-Pop am Freitag und Samstag, 6. und 7. April, jeweils um 20 Uhr, in Gehrings Kommode in Neckarau (Schulstraße 82). Für den Auftritt am Freitag verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan