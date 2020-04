Schranken schließen häufiger

Zwischen einem und sechs Mal mehr schließen sich ab Karfreitag, 10. April, die Schranken an den beiden Bahnübergängen in der Voltastraße und der Fabrikstationstraße auf dem Almenhof – und zwar pro Stunde. Grund sind, das teilt die Stadt mit, die Baumaßnahmen der Deutschen Bahn auf der ICE-Strecke zwischen Mannheim und Stuttgart. Um den Rückstau an den Bahnübergängen zu verringern, ändert die Stadt die Verkehrsführung.

Demnach sind Umleitungsstrecken für Autos und Lastwagen mit Längen von 1,3 und zwei Kilometern ausgeschildert. Komplett gesperrt hat die Stadt, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, die beiden Übergänge nicht, damit sie Fußgänger und Radfahrer auch weiterhin nutzen können. Voraussichtlich bis zum 31. Oktober bleibt die geänderte Streckenführung bestehen. Anrainer und die Gewerbetreibende in der Umgebung der Bahnübergänge in der Volta- und der Fabrikstationstraße würden angeschrieben und über die Maßnahmen informiert. red/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020