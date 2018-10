Louis Armstrongs Musik ist ein Ton gewordener Schrei nach Freiheit. Denn während andernorts die Goldenen Zwanziger für rosige Zeiten sorgten, hatte Musik auf der Bühne für die sonst oft diskriminierten Afroamerikaner existenzielle Bedeutung. Die 65 eingespielten Nummern mit seinen Hot-Five- und Hot-Seven-Formationen haben heute nicht von ungefähr Legendencharakter – und so hatten die South West Oldtime All Stars beim jüngsten „Jazz im Quadrat“-Nachmittag auf den Mannheimer Kapuzinerplanken eine tüchtige Aufgabe vor der Brust.

„MM“-Redakteur Gregor Spindler spricht bei seiner Begrüßung völlig zu Recht von der „Königsklasse des Jazz“, die Armstrong an der Trompete in den Jahren 1925 bis 1928 einspielte, um damit Geschichte zu schreiben.

Auf der Bühne stehen Solisten, die jeder für sich genommen ein Konzert zu schultern verstünden. Da mag das Fehlen des Sousaphonisten Matthew Bookert noch so schmerzen: Wer eine Größe wie Axel Schlosser als Ersatz für den Trompeter Martin Auer verkünden darf, könnte wahrlich gewichtigere Sorgen haben. Und so ist es der hr-Big-Band-Mann Schlosser selbst, der dem Klang des Kollektivs entscheidend Kontur verleiht.

Oldtime-Routinier Trevor Richards dagegen gibt sich in den drei sonnigen Herbststunden als zurückhaltender Gentleman, der seine Technik bestens beherrscht, aber selten den stechenden Trumpf ausspielt, Gitarrist Jörg Teichert setzt am Banjo filigrane Akzente und auch Posaunist Felix Fromm hält mit seinen Fähigkeiten nicht hinter dem Berg.

Ohne Zweifel: Den Schmiss von Armstrongs Tanzmusik, der im Wortsinn als Befreiungsschlag zu verstehen war, spürt man in den langsamen Arrangements des Sextetts nicht immer – und auch der Mannheimer Jazzkenner Friedrich Wehe, der in den 70er und 80er Jahren selbst in New Orleans Trompete spielte, lässt im Gespräch mit dem „MM“ keinen Zweifel: „Das sind alles exzellente Musiker, die hier auf der Bühne stehen, und vor allem Axel Schlosser macht das mit diesen riesigen Fußstapfen bravourös, aber insgesamt habe ich mir schon ein wenig mehr versprochen.“

Manche Zuhörer empfinden ähnlich, andere sind von der Musik angetan. Thomas Stabenow (Bass) und Gary Fuhrmann (Klarinette) spielen eher verhalten, aber wenn sich die beiden durch die lebhaften New Orleans-Nummern hindurchsolieren, ist alle Zurückhaltung flugs verschwunden. Allein, es scheint, als müsse man die Herren ein wenig anschieben, um sie in Gang zu bringen. Doch vielleicht ähnelt die Mission an diesem Nachmittag damit auch jener Armstrongs vor 80 Jahren. Am Ende jedenfalls hat das beswingte Gefühl unendlicher Freiheit restlos jeden ergriffen. mer

Sonntag, 07.10.2018