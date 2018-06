Anzeige

498 Mal trafen sich getrennt lebende Eltern im vergangenen Jahr vor dem Familiengericht. „Kindschaftssachen“ nennen Juristen die Fälle, in denen ein Sorgerechtsstreit ausgefochten werden muss. Selten kommen Vater und Mutter mit einem gemeinsamen Ziel in den Gerichtssaal, häufiger herrscht Streit. Dann verweist das Gericht auf den Mannheimer Elternkonsens, ein Netzwerk von Vertretern des Gerichts, der Beratungsstellen sowie Verfahrensbeiständen und Anwälten. Orientiert an einem Modell, das 2005 in Cochem (Rheinland-Pfalz) aufgebaut wurde, steht das Ziel im Vordergrund, dass Eltern nicht als Gewinner oder Verlierer das Gericht verlassen, sondern den Willen entwickeln, eine gemeinsame Regelung finden. Unterstützung bekommen sie dabei von ihren Anwälten, die dem Elternkonsens entsprechend von Konfliktverteidigung absehen, und von Sozialarbeitern und Psychologen in den Beratungsstellen, die zeitnah Termine vereinbaren.

Zuerst Einzelgespräche

Inge Alscher leitet eine der städtischen Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern in Mannheim. Im vergangenen Jahr seien den Beratungsstellen 130 Fälle vom Gericht zugewiesen worden. 57 der betroffenen Eltern erklärten sich bereit, das Elternkonsens-Angebot zu nutzen, und legten das in einer Vereinbarung fest. „Für manche ist das schon der wichtigeste Schritt“, sagt Alscher. Andere seien weit entfernt von einer Einigung. „Es gibt hier Eltern, die schreien, weinen, verzweifeln und auch welche, die alles abbrechen“, so Alscher, „aber wir können im Gespräch oft viel erreichen.“

Zunächst stünden Einzelgespräche an, berichtet Alscher. „Streitende Eltern verlieren oft ihre Kinder aus dem Blick“, weiß sie: „Wir versuchen, die Bedürfnisse der Kinder wieder in den Vordergrund zu rücken.“ Das sei zwar sicher auch der ursprüngliche Wunsch der Eltern gewesen, aber „es bleibt trotzdem auf der Strecke, weil der Streit so viel Platz einnimmt“. Wenn eine Familie auseinandergehe, zerplatze ein Lebenstraum, sagt Alscher, es folgten Trauer, Wut, Enttäuschung und Rache – und dann beginne der Kampf um Kinder, Geld und Immobilien. „Es ist in Ordnung, wenn am Anfang die Wogen hochgehen“, betont sie: „Wichtig ist, dass diese Spannungen zur Ruhe kommen.“ abo