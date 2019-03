Schreiender Mann im Zug

Ein 52-jähriger Mann hat am Montagabend gegen 23 Uhr Reisende irritiert und verängstigt, weil er schreiend durch zwei Züge rannte, die an Gleis 9 und 10 im Hauptbahnhof standen. Wie die Bundespolizei gestern mitteilte, trafen die Beamten den Mann noch vor Ort an. Er war ansprechbar und machte einen orientierten Eindruck, wurde aber aufgrund seines Verhaltens zur Dienststelle gebracht, wo sein auffälliges Verhalten geklärt werden sollte.

Messer mit 13-Zentimeter-Klinge

Als sie den 52-Jährigen durchsuchten, stellten die Beamten ein Küchenmesser fest. Das war jedoch noch original in Kunststoff verpackt und stellte so weder für den Mann noch für andere eine Gefahr dar, hieß es gestern. Wegen der Klingenlänge von 13 Zentimetern wurde es dennoch sichergestellt. Der Mann gab an, unter einer Angststörung zu leiden. Da von ihm keine Gefahr ausging und er auch kein selbstgefährdendes Verhalten zeigte, entließen ihn die Polizisten nach Abschluss der Maßnahmen wieder von der Dienststelle. pol/kako

