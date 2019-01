Schritt für Schritt die Treppe hinauf

Das Geländer verrottete unerkannt hinter einer Betonummantelung, erst bei der Sanierung des Barockhauses in C 4, 6 stieß man auf das Juwel der Schmiedekunst, das Kenner in Jubel ausbrechen ließ: „Eine Zier von höchstem künstlerischem Wert, eines Schlosses würdig!“ Es folgte die Ernüchterung: Die Rettung und Restaurierung des Kleinods im Louis-Seize-Stil schien unbezahlbar. Doch Verein Stadtbild Mannheim und das Friedrich-Engelhorn-Archiv zeigten eiserne Stärke, stellten sich als Sponsoren an die Seite der Stadt und finanzierten die Operation Treppe.

Jetzt lässt sich das Unternehmen stufenweise nachvollziehen. In dem reich bebilderten Heft „Restaurierung der Treppenanlage im ehemaligen Wohnhaus von Friedrich Engelhorn“ werden alle Schritte dokumentiert, wird sichtbar, wie die Hammerschläge der Handwerkskunst wunderbare Girlanden und Lorbeerkränze in Form brachten. Auf 47 Seiten ist diese Erfolgsgeschichte in Sachen Baukultur und Denkmalschutz beschrieben.

Finanzielles Abenteuer

Dabei sah es 2010 schlecht aus um das marode Bauwerk, das mehrfach den Besitzer wechselte, verwahrloste, bis Lokalhistoriker Friedrich Teutsch die barocke Substanz und die große Historie erkannte. Er schlug Alarm und wurde gehört. Die Stadt kaufte das Haus 2012. Ein Privatmann wäre dieses finanzielle Denkmal-Abenteuer nicht zuzumuten gewesen, die Baukosten kletterten von 1,7 auf 2,6 Millionen Euro.

Im Heft wird die spannende Geschichte ausgeleuchtet. Friedrich Teutsch schrieb die Chronologie, Lothar Stöckbauer als einer der Hauptakteure eine kunsthistorische Einordnung. Die Bilder von der Feinarbeit der Kunstschmiedermeister Christian Traubel und Martin Wilperath sprechen für sich. Hans-Otto Brinkkötter vom Engelhorn Archiv ruft in Erinnerung, dass BASF-Gründer Friedrich Engelhorn ab 1847 in diesem Haus seine Firma „Engelhorn & Comp“ mit Wagemut und Weitsicht in diesem Haus gründete. Das kann den heutigen Nutzern Anregung sein, die im Gründerzentrum Matex neue Ideen ausspinnen und auf einer wunderbaren alten Treppe aufwärtsgehen können.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.01.2019