Schrittweise Kita-Öffnung startet in Mannheim erst ab 26. Mai - weiter nur begrenzt Plätze

Mannheim.Obwohl es bislang noch keine Verordnung der Landesregierung zur Wiedereröffnung der Kitas am Montag, 18. Mai gibt, hat die Stadt Mannheim am Samstagmorgen in einer Pressemitteilung eine grobe Skizze dazu veröffentlicht. Darin sei laut Stadt schon jetzt klar: Eine weitere Ausweitung der Notbetreuung im Bereich der Kindertagesstätten auf maximal 50 Prozent der vorhandenen Plätze soll möglich

...