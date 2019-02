Schrott-Raub: 20-Jähriger in U-Haft

Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft, ein Fluchtwagen wurde gefunden – doch trotz der neuen Nachrichten von gestern gibt es noch viele offene Fragen zu dem spektakulären Schrottraub vom Freitag auf der Rheinau. So seien drei Verdächtige bereits am Samstag wieder freigelassen worden, weil man ihnen eine „direkte Tatbeteiligung“ bislang nicht habe nachweisen können, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten.

Gegen einen 20-jährigen Niederländer dagegen wurde den Angaben zufolge Haftbefehl erlassen. Er soll einer von mindestens drei Tätern sein, die den Schrotthandel in der Dortmunder Straße abends überfallen haben. Einer von ihnen bedrohte dabei den 77 Jahre alten Inhaber mit einer Pistole und erzwang die Herausgabe der Firmenschlüssel. Danach steuerten zwei Sattelzüge das Gelände an, einer davon wurde mit Buntmetall beladen. „Über die Art, die Menge und den Wert des Metalls liegen noch keine Informationen vor“, so die Ermittler gestern.

Als die Polizei anrückte, flüchteten die Täter mit mehreren Fahrzeugen. Der 20-Jährige wurde am Neckarufer in Höhe der Maulbeerinsel nach einer Verfolgungsfahrt in einem Kleintransporter festgenommen. Die beiden Sattelzüge wurden in der Nähe des Schrotthandels gestoppt. Die Polizei nahm die beiden Fahrer – einen 36-jährigen und einen 32-jährigen Niederländer – sowie die 24-jährige Frau des Letzteren fest. Diese drei Personen wurden aber bereits am Folgetag wieder freigelassen.

Kripo sucht Zeugen

Möglicherweise seien die Lastwagen gar nicht direkt ins kriminelle Geschehen verwickelt gewesen, erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Theoretisch sei ja auch denkbar, dass die Lastwagen einfach zum Abholen von Schrott auf das Gelände beordert worden seien.

Mindestens einem Tatbeteiligten gelang in einem schwarzen BMW X 6 die Flucht. Der Wagen war bereits am Sonntagvormittag in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Dossenheim gefunden worden.

Die Ermittler der Kripo (Tel. 0621/174-44 44) suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Insassen des schwarzen BMW geben können. Möglicherweise hätten er oder sie ihre Flucht mit einem anderen Fahrzeug fortgesetzt, das zuvor in der Kleist-Straße oder ihrer Umgebung abgestellt war.

Bei der Verfolgung der Täter hatte es am Freitag drei Unfälle gegeben. Die Bilanz: 50 000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Polizisten.

