Schrottpresse kostet knapp eine Million

SPD und CDU sind sich einig – beide fordern in Anträgen für die Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag den Erhalt des Museumsschiffs. Doch selbst wenn es in dem Gremium eine Mehrheit gibt, fällt die Entscheidung an anderer Stelle. Im Juli, im Stiftungsrat des Technoseums, dem Vertreter von Stadt und Landesregierung unter Vorsitz von Staatssekretärin Petra Olschowski aus dem Stuttgarter Wissenschaftsministerium angehören. Ihr werden vier Möglichkeiten unterbreitet – einschließlich der Verschrottung. Das geht aus dieser Redaktion vorliegenden Unterlagen hervor.

Schenkung an Düsseldorf

„Schenkungsweise“ könnte das Museumsschiff an das Schifffahrtsmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf gehen. Es besitzt eine der ältesten Sammlungen zur Geschichte der Rheinschifffahrt, dazu zählt auch die originale Schiffsglocke der „Mainz“. Düsseldorf will in dem Museumsschiff das hölzerne, knapp 18 Meter lange Plattbodenschiff aus dem frühen 17. Jahrhundert ausstellen, das bei Deichsanierungsarbeiten gefunden wurde, doch seit über zehn Jahren nicht ausgestellt werden kann. In Düsseldorf will man das Museumsschiff auch als „eine weitere touristische Attraktion am Rheinufer“. Drei weitere Museen (Duisburg, Speyer, Bremerhaven) haben dagegen abgewinkt. Auch die Reederei Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt, die den Raddampfer damals Mannheim für Museumszwecke schenkte, wollte ihn nicht zurücknehmen.

Abgabe an privaten Trägerverein

Im Mai hat sich ein Bürger-Bündnis aus mehreren Vereinen – vom Stadtbild e. V. bis zum Schiffahrtsverein oder Rhein-Neckar-Industriekultur – bereit erklärt, ehrenamtlich die Trägerschaft des Museumsschiffs zu übernehmen. Auch das wird als eine Möglichkeit dem Stiftungsrat unterbreitet, mit pauschaler Aufwandsentschädigung von 250 000 Euro.

Abwrackung

Sofern eine Sanierung oder Übergabe an einen anderen Betreiber nicht zustande kommt, darf das Schiff laut Technoseum nicht über die genehmigte Frist (Frühjahr 2021) hinaus am Liegeplatz bleiben. „In diesem Fall wird eine Abwrackung des Schiffs erforderlich werden“, heißt es in der Vorlage. Dazu hat das Technoseum ein Angebot eingeholt, das eine Summe von 925 000 Euro nennt – aber unter Vorbehalt, weil nicht klar ist, was das (allein 21 000 Euro teure) „Gefahrstoffinventar“ ergeben wird. Das soll Klarheit über die im Schiff befindlichen Gefahrstoffe sowie die Frage bringen, welche Teile nach Abschleppen und Zerlegen verwertet werden können. Derzeit geht man davon aus, für den Stahl noch 75 000 Euro zu erlösen. Die sind von den tatsächlichen Abwrack-Kosten bereits abgezogen, so kommt man auf die 925 000 Euro. Der Betrag könne sich „sowohl verringern als auch nicht unerheblich erhöhen“, heißt es ausdrücklich.

Sanierung

In der Vorlage auch genannt wird die Möglichkeit, dass das Technoseum das Museumsschiff saniert und weiter betreibt – auch wenn die Direktion stets klar gesagt hat, dass sie dafür keinen finanziellen Spielraum sieht und das Land daran auch kein Interesse hat. Die Vorlage nennt allein für die Sanierung einen Kostenrahmen von bis zu drei Millionen Euro – obwohl beispielsweise Bloomaul und Kaufmann Rolf Götz von Kölner Schiffswerft Deutz ein Angebot erhalten hat, das mit 248 930 Euro (ohne Elektro- und Reinigungsarbeiten) ganz deutlich niedriger liegt. Das Technoseum hält aber eine europaweite Ausschreibung für nötig. Zudem will es dann ab 2021 einen eigenen, zusätzlichen Etat von jährlich 420 000 Euro für den laufenden Betrieb (technische, kuratorische und museumspädagogische Betreuung).

Standorte

Den jetzigen Liegeplatz des Schiffs hält das Technoseum für „unvorteilhaft“, da er sich „in einer Zone bekannter Kleinkriminalität“ befinde, die Parksituation schwierig sei und das Museumsschiff von der Straße aus gar nicht sichtbar. Doch die Aufstellung an Land auf dem Neckarvorland vor dem Marchivum erwies sich technisch als äußerst schwierig und viel zu teuer. Zahlreiche andere Liegeplätze (Verbindungskanal, Rheinterrassen, Waldhofbecken, Industriehafen, Neckarufer am Fernmeldeturm) wurden zwar geprüft, aber wieder verworfen.

