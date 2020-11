Schüler aus Mannheim beim “Tigerenten Club”

Mannheim.Erst knapp drei Wochen liegt die ARD-Fernsehsendung „Tigerenten Club“ zurück, in der mit Line (11), David (11) und Oskar (12) drei Schüler des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) gegen die „Frösche“ der Wilhelm-Lorenz-Realschule in Ettlingen antraten. Am Ende konnten die Mannheimer jubeln: Sie hatten die Nase vorn und durften den Goldpokal entgegennehmen. Ob es ihnen drei weitere Mitschüler gleich tun, zeigt sich an diesem Samstag. Denn erneut messen sich dann drei „Tigerenten“ des LFG mit dem „Frösche“-Team der Realschule Im Aurain Bietigheim-Bissingen. Wer wissen möchte, wie die Mannheimer sich schlagen, kann das am Samstag, 28. November, 10.45 Uhr, auf KiKa, dem Kindersender der ARD, erfahren. Die einstündige Sendung wird am Sonntag, 7.10 Uhr, im ARD-Kinderprogramm Check Eins wiederholt. Abrufbar ist sie danach über ARD- und SWR-Mediathek oder kindernetz.de/tigerentenclub.

