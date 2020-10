Schüler aus mehr als 20 Klassen von 14 Schulen in Quarantäne

Mannheim.In einer Allgemeinverfügung hat die Stadt Mannheim eine Quarantäne für mehr als 20 Klassen von 14 Mannheimer Schulen angeordnet. Sie betrifft damit mehrere Hundert Schüler sowie deren Lehrer. Die betroffenen Personen seien bereits informiert worden, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz am Dienstagabend am Rande einer Sitzung des Hauptausschusses. Laut der Verfügung werden alle „Schüler*innen, die in Mannheim wohnen und in der Zeit vom 04.10.2020 bis zum 15.10.2020“ die genannten Schulen und die aufgeführten Kurse und Klassen besucht haben, aufgefordert, sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Sie gilt je nach Schule im kürzesten Fall bis zum 22. Oktober um 24 Uhr, im längsten Fall bis zum 29. Oktober um 24 Uhr.

In dieser Zeit dürfen sie „ihre Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes nicht verlassen“, heißt es weiter. Außerdem dürfen sie „keinen Besuch von Personen empfangen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören“.

Angeordnet wurde darüber hinaus eine Beobachtung durch das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim. Dies bedeute laut der Allgemeinverfügung, „dass die Personen […] Untersuchungen zu dulden haben“ – „sofern es das Gesundheitsamt als erforderlich ansieht“.

Die Allgemeinverfügung samt aller betroffenen Schulen ist online auf der Seite der Stadt Mannheim einsehbar. Sie wurde am heutigen Dienstag, 20. Oktober, von Oberbürgermeister Peter Kurz unterzeichnet.

