Schüler basteln eigene Roboter

Der Roboter E.T. von Leonie ist offenbar ein sympathischer Kerl: Er soll „süß und hilfsbereit“ sein. Und er soll sie beschützen. Bei ROBO C168, den ihr Mitschüler Tristan gebastelt hat, ist es eher andersherum: Er ist ein Angsthase. Doch egal, ob ängstlich oder hilfsbereit: Roboter faszinieren die Schüler der Kerschensteiner-Gemeinschaftsschule offenbar besonders.

Entstanden sind die Figuren in der Kunsthalle: Dort haben die Klassen 8a und 8b der Schönauer Schule mehrmals die Ausstellung „Konstruktion der Welt: Kunst und Ökonomie“ besucht – und sie haben sich inspirieren lassen. Gemeinsam mit Kunsthallen-Volontärin Denise Koch, vier Kunstvermittlerinnen der Abendakademie und den Klassenlehrern setzten sie sich mit der Frage auseinander, wie die Welt und vor allem die Arbeitswelt der Zukunft aussehen könnte – und gaben in unterschiedlichen Workshops ihre Antworten in Form von Plakaten, Figuren, Schaukästen. „Wir waren überrascht, wie toll die Schüler mitgearbeitet haben“, erzählt Kunstvermittlerin Daniela Rosenberger.

Neben den kleineren Figuren entstanden auch zwei große Roboter: in Teamarbeit und unter erschwerten Bedingungen. Zwei Gruppen bastelten jeweils einen eigenen Roboter anhand einer identischen Bauanleitung – ohne das Werk der anderen Gruppe zu sehen. Ziel sollte es sein, zwei möglichst gleiche Figuren zu schaffen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Inspirationsquelle war auch hier die Kunsthallen-Ausstellung: Dort ist das Werk C111 von Tobias Rehberger zu sehen, der einen Mercedes Benz Prototyp nur anhand einer telefonischen Anleitung nachbaute.

Regelmäßiger Zugang zu Kunst

Stolz ist die Kunsthalle auf das Schulprojekt auch, weil sie dafür eine beträchtliche Förderung an Land ziehen konnte: 5000 Euro kamen von „lab.Bode“, einem Programm der Kulturstiftung des Bundes und der Staatlichen Museen Berlins. Gefördert werden vor allem Projekte, die junge Menschen für Kunst begeistern sollen. Mit der Kerschensteinerschule bestehe bereits eine enge Zusammenarbeit, erklärt Volontärin Denise Koch. Außerdem habe man die Einrichtung als Partner ausgewählt, weil sie als Gemeinschaftsschule eine besonders vielfältige Schülerschaft habe.

Für die „Kerschensteiner“ spiele kulturelle Bildung eine große Rolle, erklärt Schulleiterin Christine Senger. Seit 2015 trägt ihr Haus den Titel „Kulturschule 2020“ – jede Klasse hat damit regelmäßig Zugang zu Theater, Musik oder Kunst. „Die Schüler sind immer mit Begeisterung dabei“, sagt Senger. Und in der Kunsthalle lassen sich auch die Eltern von ihren stolzen Kinder die Ergebnisse der vergangenen Wochen zeigen. Die Werke sind ganz unterschiedlich geraten. Eine Schülerin mit einem besonderen Förderbedarf bastelte zum Beispiel alleine ein riesiges Plakat zu ihrem eigenem Berufswunsch: einem Job in einem Theater.

Für Denise Koch war es interessant zu sehen, welche Gedanken sich die jungen Menschen über die Welt von morgen machen: Roboter sind daraus offenbar nicht wegzudenken. Ob sie eine positive Funktion erfüllen oder eher eine Bedrohung darstellen, ist für die Jugendlichen allerdings noch nicht ausgemacht.

Die Achtklässlerinnen Chiara Sottile und Hannah Sperl zum Beispiel haben ihre Zukunftsvision in Form von schuhkartongroßen Schaukästen verarbeitet. Einer davon zeigt eine positive Version: ein Sandstrand mit Palme vor blauem Meer und blauem Himmel. Im anderen Schaukasten ist dagegen die Welt aus den Fugen geraten, Himmel und Meer verschmutzt, auch ein Roboter ist Teil dieser düsteren Version. Sie könne sich vorstellen, dass von den menschenähnlichen Maschinen eher eine Gefahr ausgehe, sagt Hannah Sperl.

Das Ziel, die jungen Menschen für Kunst zu interessieren, hat das Projekt offenbar erreicht. Besser als Schulunterricht sei es gewesen, finden Chiara Azzinnaro, Samira Kahraman und Nilay Köklü. Und die Kunsthalle wollen die Achtklässlerinnen der Kerschensteinerschule jetzt öfter besuchen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019