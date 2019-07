Schüler demonstrieren mit Schülern

Es ist nun schon das dritte Mal, dass sie zusammen für etwas aufstehen. Zusammen etwas planen. Zusammen etwas erreichen wollen. Auf Englisch zusammengefasst: „Together we stand“. So nennt sich auch die Aktion der Schüler aus Mannheim. Nicht einer einzigen Schule. „Nein, das ist schulübergreifend“, erklärt Lisa Kipphan von der Mannheimer Kinder- und Jugendbeteiligung „68Deins!“.

„Together we stand“ – das ist eine einwöchige Aktion, die die Schulen seit 2017 jährlich umsetzen. Gestartet ist die Projektwoche bereits am Montag. Jedes Jahr legen die Schüler in einem Gremium fest, welches Thema behandelt werden soll. 2017 ging es um Vielfalt. 2018 war Umwelt das Motto. Jetzt, 2019, heißt es: „Mannheimer Schüler für Respekt.“

„Respekt kann man auf viele verschiedene Weisen behandeln“, erklärt Dennis Klingenspohr. Der 17-Jährige ist stellvertretender Vorsitzender des Stadtschülerrats und vertritt dort auch die Mannheimer Gymnasien. „Jede Schule macht eine Woche lang ihre eigenen Aktionen – am Ende kommen wir alle in einer Demo zusammen.“

Projekt mit Fünften Klassen

Auch die Demonstration am Ende der Aktionswoche gehört bereits zur Tradition. Neu aber ist: „Dieses Jahr kooperieren wir mit ,Fridays for Future’“, sagt Thilo Dieing. Er ist Vorsitzender des Stadtschülerrats. Vergangenes Jahr war er auch Sprecher bei der Kundgebung. „Das Thema Respekt passt doch auch sehr gut zum Thema Umwelt.“ Respekt vor der Umwelt – das wollen sie vermitteln.

Mit dabei sind laut Kipphan das Elisabeth-Gymnasium, das Lessing-Gymnasium, das Liselotte-Gymnasium, die Eugen-Neter-Schule, die IGMH, die Pestalozzischule und das Ursulinen-Gymnasium. Jede Schule mit ihren eigenen Vorstellungen von Respekt. So arbeiten die Fünften Klassen des Liselotte-Gymnasiums etwas eine Art Museumsgang aus. Jede Klasse, so Dennis Klingenspohr, kann sich ein aussuchen. „Wahlmöglichkeiten sind riesig: von Respekt gegenüber Lehrern oder fremden Kulturen, über die Umwelt oder Respekt gegenüber den Eltern.“ Die Kleinen sollen jeweils ein Plakat oder ein Bild erarbeiten, das am ersten Schultag nach den Ferien im Gang ausgestellt werden soll.

Die Demonstration startet am Freitag um 11 Uhr in M 1. Eine Abschlusskundgebung ist am Alten Meßplatz geplant. Die „Fridays for Future“-Bewegung wird daneben ab 14 Uhr auf dem Platz des „Alter“ einen „Markt der Möglichkeiten“ veranstalten. Dabei geht es um Kleidertausch und Second Hand.

Und ihre Hoffnungen und Ziele mit dieser ganzen Aktion? „Wir wollen das Thema Respekt in unserer Gesellschaft einmal in den Vordergrund rücken. Den Jugendlichen eine Stimme geben und einmal zeigen, welche Themen Schüler umtreiben. Was wird gemacht – und was vernachlässigt?“, erklärt Dieing.

