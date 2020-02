Schüler erforschen Klimawandel

Sie waren vorsichtig. „Wir hatten schon ziemlich Respekt davor“, sagt Nemea Holme. „Ich hatte auch erst Angst, das anzufassen“, gesteht Clara Legner. Aber dann haben die beiden 15-jährigen Schülerinnen des Ludwig-Frank-Gymnasiums doch rund 30 000 Jahre alte Tierknochen erforscht – für das Aktionsjahr „Mannheim: Eiszeit, Klima und Wandel“, das die Reiss-Engelhorn-Museen (REM) am Mittwoch gestartet haben und das sich noch weiter bis zur Bundesgartenschau 2023 erstrecken soll.

„Als wir gesehen haben, dass Herr Rosendahl die Knochen ganz normal anfasst, haben wir es auch getan“, erzählt Clara Legner. Damit meint sie Wilfried Rosendahl, Direktor des Museums Weltkulturen. Er hat nicht nur das „Jugend forscht“-Projekt über eiszeitliche Funde betreut, sondern ist auch Macher der im September startenden Ausstellung „Eiszeit-Safari“ sowie Initiator und Motor des Aktionsjahres.

Impulse für die Debatte

„Große Anerkennung, großes Kompliment dafür“ drückte Oberbürgermeister Peter Kurz aus, der zum Start eigens in die Reiss-Engelhorn-Museen gekommen war. „Uns treibt das Thema Klimaforschung schon länger um“, rief Museums-Generaldirektor Alfried Wieczorek in Erinnerung. Seit 2003 gibt es eine Forschungsstelle im Curt-Engelhorn-Zentrum dazu, die 2010 und 2016 erweitert und ergänzt wurde. Seit 2016 ist die von Rosendahl konzipierte Ausstellung „Eiszeit-Safari“ bundesweit erfolgreich auf Tournee, ehe sie nun ab September – angereichert mit neuen Forschungsergebnissen – in Mannheim zu sehen ist und den Anlass für das Aktionsjahr bietet.

„Damit trägt der lange konsequent begangene Weg nun Früchte“, freute sich der Oberbürgermeister. Mannheim sei der „authentische Ort“ für Klimaforscher, habe doch der gebürtige Mannheimer Wissenschaftler Friedrich Schimper hier 1837 den Begriff „Eiszeit“ geprägt. Nun griffen die Reiss-Engelhorn-Museen ein Thema auf, „das die Menschen global bewegt“.

Er hoffe, dass durch das Aktionsjahr nicht nur ein „wichtiger Impuls für die Debatte“ entstehe und die Ausstellung überregionale Ausstrahlung haben werde, so der Oberbürgermeister. Er wünsche sich auch, „dass hier etwas leichter fällt, was in der politischen Diskussion derzeit schwerfällt, und hier eine Pattform für den Dialog der Generationen entsteht“, sagte Kurz.

Und ein Beispiel dafür lieferten gleich die Schülerinnen des Ludwig-Frank-Gymnasiums mit souverän vorgetragenen Ergebnissen ihrer Untersuchungen bei „Jugend forscht“. Sie hatten den Unterkiefer eines Mammuts, die Schädel eines Riesenhirschs und eines Rothirschs sowie Knochen eines Wollnashorns, alle um die 19 000 bis 39 000 Jahre alt, sowie das Klima zu deren Lebzeiten und Gründe für das Aussterben erforscht. „Wir hoffen, dass künftig Klimaschutz und Artenschutz zusammenarbeiten, um die Erde zu retten“, so das Ergebnis von Clara Legner und Nemea Holme.

„Eine tolle Arbeit – wir schlagen damit wirklich die Brücke zwischen den Generationen“, lobte Wilfried Rosendahl die Schüler. Möglich wurde das Projekt auch durch Klaus Reis, der seine Privatsammlung von über 20 000 meist eiszeitlichen Knochen in die Curt-Engelhorn-Stiftung einbrachte. Mit Hilfe der Klaus-Tschira-Stiftung werden sie derzeit durch das Forschungsprojekt „Eiszeitfenster Oberrheingraben“ untersucht und Ergebnisse dann bei der Ausstellung im September zusammen mit lebensechten Rekonstruktionen eiszeitlicher Tiere präsentiert. Die Tschira-Stiftung ermöglicht auch, dass Schulklassen diese Ausstellung – mit Führung – kostenlos besuchen können.

Die Reiss-Engelhorn-Museen wollten mit dem Aktionsjahr, so Rosendahl, einen Beitrag zur Versachlichung der Klimadiskussion leisten und wissenschaftliche Erkenntnisse dazu „informativ, lebensecht und lebendig“ vermitteln. Dazu hat er zahlreiche Kooperationspartner gewonnen, von der Universität und der Kinderakademie bis zum Nationaltheater, der Bundesgartenschau, der Klimaarena Sinsheim, dem Auerochsenprojekt Lorsch und dem Maislabyrinth Ladenburg. „Das Thema betrifft uns alle, wir gehen daher überall hin, gehen raus zu den Menschen und sind offen“. „Das fördern wir gerne“, so Beate Spiegel von der Klaus-Tschira-Stftung.

