„Schüler freuen sich, etwas zu lernen“

In die Schule trotz Ferien? Warum nicht, finden die Jugendlichen, die an diesem Tag an der Integrierten Gesamtschule (IGMH) in das vergleichsweise leere Gebäude im Herzogenried gekommen sind. Stoff nachzuholen, der während der Corona-Schließung verpasst wurde: „Das hilft halt schon“, sagt Gina. Sie nimmt an einer der 18 „Lernbrücken“ teil, die die IGMH in den letzten beiden Wochen vor Beginn

...