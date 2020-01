Schüler führen durch Ausstellung

Das Tagebuch der Anne Frank ist eines der meistgelesenen Bücher der Weltgeschichte und unverzichtbarer Bestandteil für die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Antisemitismus. Mit dem Ausstellungsprojekt „Lasst mich ich selbst sein – Anne Franks Lebensgeschichte“ will das Jugendkulturzentrum Forum mit Jugendamt, Gesundheitsamt und dem Marchivum Schülern die Lebensgeschichte Franks näher bringen.

Eröffnung mit Bürgermeister

Kern des Projekts ist der pädagogische Ansatz der sogenannten Peer-Education – das heißt „Jugendliche begleiten Jugendliche“ –, der in Kooperation mit Mannheimer Schulen umgesetzt wird. Jugendliche führen junge Besucher durch die Ausstellung. Eröffnet wird die Wanderausstellung des Anne Frank Zentrums in Berlin und des Anne Frank Hauses, Amsterdam am Dienstag, 28. Januar, 18 Uhr, im Forum (Neckarpromenade 46) von Bildungsbürgermeister Dirk Grunert und Elina Brustinova vom Vorstand des Stadtjugendrings.

Start der Ausstellung ist am Mittwoch, 29. Januar, sie dauert bis Donnerstag, 13. Februar. Die Ausstellung rückt die Biografie Anne Franks in den Blickpunkt und fördert damit die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung und der Bedeutung von Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie. Geöffnet ist die Ausstellung von dienstags bis donnerstags, 15 bis 19 Uhr. Führungen für Schulklassen finden von Montag bis Freitag jeweils um 9 Uhr, 11.15 Uhr sowie 13.30 Uhr statt. Die Führungen dauern zwei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich. lia

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020