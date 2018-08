Schüler gehen auf Sendung

Anzeige

Für Rabia Kaya beginnt in wenigen Wochen ein neuer Lebensabschnitt. Ihren Abschluss an der Humboldt-Werkrealschule hat sie, jetzt möchte sie Kinderpflegerin werden. Aber an ihre „alte“ Schule in der Neckarstadt-West wird sie immer mal wieder zurückkehren. Denn ein Projekt, das sie dort maßgeblich mit umgesetzt hat, will sie nach Möglichkeit weiter begleiten: Humboldt TV.

„Filmen, Schneiden, Interviewen – das hat schon viel Spaß gemacht“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch Wochen nach der Veröffentlichung des ersten, gut acht Minuten langen Beitrags im Internet wird sie angesprochen: „Hey, Rabia, ich hab Dich auf Youtube gesehen.“ Inzwischen ist dort außerdem das neunminütige WM special online, das Lehrerinterviews zur Fußball-Weltmeisterschaft mit dem schulinternen Turnier verbindet.

Teach First Deutschland In der Humboldtschule arbeitete Leonid Sokolov zwei Jahre lang für die gemeinnützige Organisation Teach First Deutschland. Ihr Ziel: Jedes Kind soll die Chance erhalten, sein volles Potenzial zu entfalten. Um dieses Ziel umzusetzen, schickt Teach First seit 2009 Hochschulabsolventen verschiedener Fachrichtungen für zwei Jahre an Schulen in „sozial herausfordernder“ Lage. Für Sokolovs Kollegin Merle Willig beginnt im Herbst an der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule in K 5 ihr zweites Jahr. Die Fellows ergänzen den Unterricht und organisieren zusätzliche Angebote wie Bewerbungstrainings, Schülerfirmen oder Sprachförderung. Die Fellow-Gehälter werden in der Regel von den Bundesländern getragen. Alle weiteren Personal- und Sachkosten sind spendenfinanziert. Neben dem Fellow-Programm hat Teach First ein Alumni-Programm aufgelegt. Die Alumni setzen sich als Bildungsbotschafter für Chancengerechtigkeit ein. Sokolov ist künftig in diesem Bereich tätig. Weitere Informationen unter www.teachfirst.de. bhr

„Auch ein Musikvideo haben wir produziert – sowie ein Interview mit SAP Personalchef Cawa Younosi. Diese beiden Beiträge erscheinen allerdings erst nach den Ferien“, berichtet Leonid Sokolov. Der 34-Jährige war an der Humboldtschule zwei Jahre lang „Fellow“ der gemeinnützigen Organisation Teach First Deutschland – eine Art Wegbegleiter. Dabei betreute er in erster Linie Schüler im Unterrichtsalltag, gründete aber daneben gemeinsam mit Lehrer Christoph Wolyncewicz die Medien-AG. Aus ihr ging Humboldt TV hervor.