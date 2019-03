Schüler schnuppern heute Uni-Luft

Die Lust aufs Lernen wecken, neue Horizonte aufzeigen und stets einen guten Freund an der Seite haben – das sind die Bausteine des Kooperationsprojektes Uni-Cleverlinge² der Uni Mannheim und der gemeinnützigen Organisation Kinderhelden. Umgesetzt werden diese Ziele in einer von der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre eigens entworfenen Kindervorlesung. Das Thema lautet heute: „Was ist ein Unternehmen?“ Die Grundschüler dürfen an dem Tag den Uni-Alltag erleben, Fragen stellen und bekommen BWL von Nachwuchswissenschaftlern nähergebracht. Im Anschluss an die Vorlesung können die Kinder und ihre Mentoren selbst kreativ werden. Die Veranstaltung in der Universität Mannheim beginnt um 14 Uhr in L 9, 1-2, Raum 001. tbö

