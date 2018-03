Schüler spielen Theater

Anzeige

Elf Schultheatergruppen aus der Region machen ab heute beim Festival „Play – Work in Progress“ des Jungen Nationaltheaters mit. Dabei spielen sie, anders als bei der früheren Schultheaterwoche, keine ganzen Theaterstücke, sondern geben mit Kurzpräsentationen Einblicke in ihre Arbeitsweisen. In diesem Jahr steht der „work in progress“ im Mittelpunkt – der Fokus liegt also auf dem jeweiligen Probenprozess der Schultheatergruppen.

Wie erleben die Teams ihre Theaterarbeit? Welche Höhen und Tiefen tun sich auf? Wie entscheiden sie sich für ein Thema und wie wählen sie dafür eine Arbeitsweise aus? Die eingeladenen Gruppen wollen ihre Ansätze vorstellen. Mit dabei sind Eigenproduktionen, Klassiker-Bearbeitungen, zeitgenössische Dramatik, Figuren- oder Musiktheater, Tanz und Bewegung, Rauminstallationen oder interdisziplinäre Konzepte. Die Kurzpräsentationen der Teams bilden den Ausgangspunkt, um sich in Feedback-Formaten und Workshops mit anderen Spielenden, Anleitenden sowie Mitarbeitenden des Jungen Nationaltheaters auszutauschen und über vergangenes und zukünftiges Arbeiten zu sprechen.

Das nicht-öffentliche Festival im Jugendkulturzentrum Forum geht bis Donnerstag. Aus Mannheim sind Theatergruppen folgender Schulen vertreten: Rheinauschule, Neckarschule, Pfingstbergschule, IGMH, Johannes-Kepler-Grundschule, Erich-Kästner-Schule und das Ludwig-Frank-Gymnasium. red