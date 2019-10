Schülerpaten gesucht

Die Stadt Mannheim und die gemeinnützige Organisation Kinderhelden suchen ehrenamtliche Lern- und Freizeitpaten für Grundschüler. Gemeinsam lachen und lernen, einem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, es begleiten und in seinem Selbstwertgefühl stärken – bei Kinderhelden unterstützen ehrenamtliche Mentoren Grundschulkinder mit erschwerten Startbedingungen auf ihrem Weg zur weiterführenden Schule.

Ein Schuljahr lang treffen sich die Kind-Mentor-Tandempaare zwei Stunden pro Woche, machen Schulaufgaben und erleben gemeinsame Freizeitaktivitäten. Um möglichst viele Kinder auf diese Weise fördern zu können, werden noch Ehrenamtliche gesucht. Interessierte sind am Dienstag, 22. Oktober, um 18.30 Uhr zum Infoabend in die Mannheimer Abendakademie in U 1, 16-19, eingeladen. Die Veranstaltung findet in Raum 106 statt. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019