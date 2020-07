Schülerzahl bald mehr als verdoppelt

Deutlich voller wird es nach den Sommerferien an der Wasserwerkstraße: Sind es derzeit 50 Kinder, die die neue Franklin-Ganztagsgrundschule besuchen, werden es ab Mitte September etwa 120 sein. Sieben jahrgangsgemischte Klassen statt bisher drei, das derzeit vierköpfige Lehrerkollegium wird sich mehr als verdoppeln: All das zeigt im kleinen Maßstab, wie sich der neue Stadtteil entwickelt und immer größer wird.

Noch besuchen die Kinder ein Provisorium, die ehemalige Elementary School der US-Streitkräfte und deren Angehörigen. Aber der Neubau liegt quasi in der Luft: Einstimmig sprach sich der Bildungsausschuss des Gemeinderats am Donnerstagabend dafür aus, 33,12 Millionen Euro zum Bau der neuen Schule zur Verfügung zu stellen und die städtische Bau- und Betriebsservice GmbH (BBS) mit der Umsetzung zu beauftragen.

Die ursprünglich kalkulierten Kosten von gut 25 Millionen Euro werden damit deutlich überschritten. Die Zahlen seien 2016 und 2017 lediglich „grob gerechnet“ worden, sagte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert im Ausschuss. Allein die zwischenzeitliche Baukosten-Preissteigerung liege bei 3,7 Millionen Euro.

Start der Arbeiten im Januar 2021

Auch der Zeitplan hat sich nach hinten verschoben. Ursprünglich war vorgesehen, den Neubau samt Doppelturnhalle zu Beginn des Schuljahrs 2022/23 in Betrieb zu nehmen. Jetzt heißt es in der Verwaltungsvorlage: „Die Inbetriebnahme kann voraussichtlich im Januar 2023 erfolgen“. Aber bis dahin sei der „Betrieb im Interimsgebäude sichergestellt“. „Damit kommen wir zurecht“, sagt Schulleiter Oliver Gunter dem „Mannheimer Morgen“, die Zwischenlösung sei ja durchaus gut. Lediglich das jetzt noch längere Fehlen einer eigenen Sporthalle führe zu „komplizierten Situationen“, weil man Ausweichstätten finden müsse. „Wir freuen uns auf den Neubau, der auch für uns erschreckend teuer wirkt.“ Auch wenn die Schule sehr spät in die Planungen mit eingebunden werden konnte, hofft der Rektor, im weiteren Verlauf noch eigene Ideen einbringen zu können.

Mit den Arbeiten zum Neubau beginnen möchte die Stadt im Januar 2021. Die BBS will Schulgebäude und Doppelturnhalle – die teilweise auch Vereinen des Stadtteils zur Verfügung stehen soll – in einem Zug errichten. Im Erdgeschoss erreicht man später einmal über die zentrale Eingangshalle die Mensa und die Räume für Ganztagsangebote. Die Mensa öffnet sich zum Pausenhof. Eine breite Treppe mit Sitzstufen führt ins erste Obergeschoss zu vier „Häuschen“, die die Klassenräume bilden. Ein zentraler Veranstaltungsraum, den die Schule sich eigentlich für sehr regelmäßige Versammlungen gewünscht hätte, ist nicht vorgesehen. Dafür, so die Stadt, gebe es neben einer „großzügigen Sitztreppe“ die Mensa und für „größere Veranstaltungen wie beispielsweise Einschulungsfeiern die Turnhalle“. Etwas verzögern wird sich die Aufstellung eines Mensa-Containers. Die Stadt verschiebt sie vom Spätsommer auf Anfang 2021. Der derzeitige Essensraum bietet laut Verwaltung Platz für bis zu 56 Schüler. Für die Zeit nach Ferien bedeutet das Schichtbetrieb.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020