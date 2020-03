Schüsse auf das Hoftor

Karlheinz Lochbühler (86) Seckenheim

Am 28. März wurde die Brücke nach Ilvesheim gesprengt. Die katholische Kirche geriet unter Beschuss und brannte völlig aus. Wir waren meistens im Keller der Brauerei Pfisterer. Als am 29. März die Amerikaner bei Neckarhausen den Neckar überquerten und am 30. März, Karfreitag, nach Seckenheim vordrangen, standen wir auf der Hauptstraße. Mein Vater war einer der ersten, die eine weiße Fahne rausgehängt haben. Die Amerikaner marschierten durch die Straße. Überall waren die Hoftore offen, nur bei uns gegenüber, im Haus des Schumachers, war niemand und das Hoftor war geschlossen. Da haben die Amerikaner dann mit einer Maschinenpistole auf das Tor geschossen, um sich vor Heckenschützen zu sichern und zu zeigen, dass sie mit Widerstand leistenden Deutschen kurzen Prozess machen würden. Aber daran dachte niemand mehr. Wir waren froh, dass der Krieg vorbei war. pwr

