Schüsse im Streit abgegeben

Der Streit zwischen zwei Männern im Stadtteil Neckarau hat ein blutiges Ende genommen. Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, gab einer der beiden 28 Jahre alten Männer einen Schuss aus einer Pistole ab und verletzte seinem Kontrahenten am Bein. Der angeschossene Mann sei zwar nicht in Lebensgefahr gewesen, er sei aber nach dem Vorfall am vergangenen Freitag in eine Klinik gebracht worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei berichteten.

Den Angaben zufolge ist die Identität des Schützen zwar bekannt, er befinde sich allerdings noch auf der Flucht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung vom Freitagabend seien nach wie vor unklar. Die weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat dauern an. Wie ein Sprecher der Polizei am Montagabend sagte, gebe es noch keine konkreten Hinweise, die zum Täter führen könnten. wol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020