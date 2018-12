Schüsse von Jägern schrecken Anwohner in Käfertal und Feudenheim auf

Schüsse am Samstagmorgen, in der Nähe von Wohngebieten und einer Flüchtlingsunterkunft - Bürger in Feudenheim und Käfertal sind in Aufruhr. Ihre Vermutung bestätigte die Stadt auf Anfrage von Bezirksbeirat Ulrich Schäfer (Grüne): Am 8. Dezember fand auf dem Spinelli-Gelände erstmals eine Jagd auf so genanntes Niederwild, vor allem Feldhasen, statt. Und: Morgen soll dort erneut gejagt

...