Schuhe, Schal und Geld weg

Eine vierköpfige Gruppe hat am Bahnhof einen 17-jährigen Fußballfan überfallen. Wie es in einer gestrigen Mitteilung der Polizei heißt, war der Jugendliche am Freitag zusammen mit drei Freunden auf der Rückreise von dem Drittligaspiel Wiesbaden gegen den Karlsruher SC und musste in Mannheim auf seinen Anschlusszug warten. Als er sich in dem Park zwischen Viktoriaturm und Jugendherberge kurz

...

Sie sehen 40% der insgesamt 997 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.02.2018