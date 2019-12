Weihrauch, Gold und Myrre gibt es für die einen am 6. Januar 2020, für viele andere gibt es an diesem Tag etwas noch wertvolleres: Zuwendung und eine warme Mahlzeit. Die Citykirche Konkordien in R 2 wird vom 6. Januar an für vier Wochen zur Vesperkirche und zur „Schule der Menschlichkeit“, wie der Dekan der Evangelischen Kirche in Mannheim, Ralph Hartmann, die Vesperkirche beschreibt. In dieser Zeit wird die Kirche zum Raum für gelebte Begegnung, in dem Bedürftige ein Mittagessen erhalten, in dem Menschen zusammenkommen, in dem auch Hilfe angeboten wird und in dem es auch Kaffee und Kuchen gibt. So wird die Vesperkirche zudem auch zu einem Signal für mehr Gerechtigkeit und Nächstenliebe, denn „wir wollen die Verelendung eindämmen“, wie Michael Graf, Direktor des Diakonischen Werkes Mannheim, es formulierte.

„An-Sehen“, so lautet das Motto der 23. Ausgabe der Vesperkirche, mit dem Ansehen im Sinne von Hinsehen will die Kirche die oft unsichtbare Armut sichtbar machen. „Die Armut hat keine Stimme und keine Lobby und wir schauen oftmals einfach nur weg“, so Hartmann: „Wir wollen die Leute aus den Büschen und unter den Brücken hervorholen“, aber auch aus ihren Sozialwohnungen oder aus den Heimen. „An-Sehen“, das ist auch das ins Gesicht schauen, hinter den hochsensiblen Menschen verbirgt sich eine Lebensgeschichte: „Zuhören, hinhören und Raum geben, wo man sein darf“, so Hartmann, denn „Armut ist mächtig, und diese Macht der Armut brechen wir auf und setzten die Macht der Nächstenliebe entgegen.“

Und „An-Sehen“ ist auch das Ernst nehmen der Gäste. „Normalerweise bekommen die am wenigsten Ansehen, hier bekommen sie Ansehen.“ Auch Ilka Sobottke spricht über den „respektvollen Blick“: Sie hat dabei alle in der Vesperkirche im Blick, auch die vielen ehrenamtlichen Helfer: „Es ändert nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Helfer, das zu erleben, wie man da zusammen kommt, das verändert alle.“ 1 740 Helfer haben sich für die 23. Vesperkirche angemeldet, darunter auch 224 jugendliche Helfer.

Mit ihrem Ehrenamt gewährleisten sie den Betrieb Vesperkirche, pro Tag sind knapp 60 Helfer im Einsatz, wobei immer mehr Gruppen als Gemeinschaft ihr Hilfe anbieten, wie Hartmann berichtet: Firmen, Schüler, Stadträte und Bloomäuler haben sich angemeldet. „Wir kommen an die bedürftigen Leute ran, wir kommen mit denen ins Gespräch“, erklärt Graf einen weiteren Aspekt: Neben Ansehen und einem Essen bietet auch die Sozialberatung des Diakonischen Werkes Mannheim ihre Dienste an und die Johanniter stellen für die Gäste die mobile Arztpraxis zur Verfügung.

Und „ein Sammelsurium an bekannten Künstlern“, wie Sobottke es nennt, wird für die Unterhaltung sorgen: Die Palette reicht vom Vesperkirchen-Chor über die „Friends for Vesperkirche“ (26. Januar) bis hin zum Auftritt des Kurpfälzischen Kammerorchesters (12. Januar). Und am 10. Januar gibt es sogar eine Filmpremiere, ein Dokumentarfilm von Stefan Hillebrand über die Vesperkirche.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019