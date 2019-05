Schule nach Montessori geplant

Eine Montessori-Schule in Mannheim? Am Dienstag (28.) findet in der Franklin-Grundschule dazu ein Informationsabend statt. Ab 20 Uhr präsentiert eine Elterninitiative in der Wasserwerkstraße 70 ihre Forderungen nach einer Montessori-Schule in der Stadt. Deren Pädagogik soll das eigenständige Lernen der Schüler fördern. Lehrer Klaus Schäfer stellt im Rahmen der Veranstaltung Ziele und Praxis dieser Schul-Pädagogik vor. Die Elterninitiative hofft, dass die Franklin-Schule nach ihrer Fertigstellung eine Montessori-Ausrichtung bekommt. Das Schulamt habe der Elterinitiative gegenüber zugesichert, dass in der erweiterten Stellenausschreibung für den Posten der Schulleitung eine Montessori-Ausrichtung erwünscht sei, sagte Sarah Wüst, Mitglied der Initiative. Durch die Veranstaltung wollen die Mitglieder ihren Forderungen nach einer Montessori-Schule Nachdruck verleihen. df

