Schulen als Energie-Vorbilder

Eigentlich wäre am 31. März Einsendeschluss gewesen – für den Energiesparmeister-Wettbewerb der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft „co2online“. Aber die Veranstalter haben auf die bundesweit wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Schulen reagiert – und die Bewerbungsfrist bis zum 15. Mai verlängert. Im vergangenen Jahr war die Geschwister-Scholl-Realschule auf der Vogelstang Energiesparmeister Baden-Württemberg geworden.

Für Mülltrennung, Recycling und Upcycling (aus Altem etwas Neues herstellen) werben – und das auf unterschiedliche Art und Weise: Damit hatten die Mannheimer Schüler Erfolg – und durften sich über ein Preisgeld von 2500 Euro freuen. Unter anderem erarbeiteten sie einen Müll-Rap mit Sprechgesang-Text, passender Choreografie und Melodie. „Die Realschüler hatten Klimaschutz-Lehrinhalte für Jüngere entwickelt, sich mit Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel befasst und überlegt, wie das Müllaufkommen an der Schule reduziert werden kann.

Geplant haben die Schüler außerdem, eine eigene Solartankstelle an der Schule zu errichten“, wirbt „co2online“ mit den Jugendlichen der Geschwister-Scholl-Schule. Gesucht wird jetzt erneut das beste Klimaschutzprojekt an den Bildungseinrichtungen des Bundeslands. Es zieht in die Endrunde ein und tritt gegen Gruppen aus den 15 anderen Bundesländern an. Bewerben können sich Schüler und Lehrer aller Schularten einzeln oder als Team. Nicht nur dafür ist jetzt sechs Wochen länger Zeit. Auch die Jury startet später: Sie wählt im Juni die Landessieger aus.

Öffentliche Online-Abstimmung

Per öffentlicher Online-Abstimmung wird Anfang September der Bundessieger bestimmt. Er erhält neben den 2500 Euro für den Landessieg den mit weiteren 2500 Euro dotieren Titel „Energiesparmeister Gold“. Ehemalige Preisträger haben ebenfalls die Chance auf einen Gewinn. Sie können sich für den Sonderpreis „langfristiges Engagement“ bewerben. Das Projekt mit der überzeugendsten Weiterentwicklung seit seiner Auszeichnung wird mit 1000 Euro und der Reise zur Preisverleihung am 18. September in Berlin belohnt. bhr

Info: Weitere Infos: co2online.de, energiesparmeister.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020