Schulen aus fünf Staaten informieren

Am Liselotte-Gymnasium dreht sich alles um Auslandsaufenthalte. © Jansch

Ferne Länder kennenlernen – und dabei die Sprachkenntnisse verbessern: Viele Schüler träumen davon, für ein halbes oder ganzes Jahr nach Neuseeland oder Australien, in die USA, nach Kanada oder England zu gehen. Zur Verwirklichung dieses Traums möchte eine Austauschmesse beitragen, die am Samstag, 16. März, 10 bis 15 Uhr, im Liselotte-Gymnasium (Lilo), Wespinstraße (Nähe Augusta-Anlage), stattfindet.

Dabei gehe es „um das Kennenlernen und den direkten Austausch mit ausländischen Schulen“, betont Organisatorin Christine Lehr. Nur so könne „ein realistischer Eindruck vermittelt werden“. Schüler und Familien bekämen Informationen etwa über Visa oder die Auswahl von Gastfamilien. Erwartet werden Rektoren von bis zu zwei Dutzend Schulen aus fünf Ländern. Die Gäste seien „gespannt auf die deutschen Schulen und vor allem Schüler“, so Lehr.

Auch „ehemalige Austauschschüler sind anwesend und berichten von ihren Erfahrungen“, erklärt die Organisatorin. Fast alle Schulen böten Stipendien an. Einige werden am Freitag vor der Messe im Englischunterricht an Lilo, Geschwister-Scholl-Gymnasium und drei weiteren Schulen der Region über ihr Land erzählen.

Auch im Lilo selbst seien seit Herbst zwei Schülerinnen aktiv, die als Auslands-Beraterinnen zur Verfügung stehen, berichtet Oberstudiendirektor Eberhard Vogel im Gespräch mit dieser Zeitung. Die beiden hätten eine Fortbildung durchlaufen und wüssten Bescheid über die Anforderungen, den günstigsten Zeitpunkt eines Auslandsaufenthalts und wie es danach in Deutschland weitergehe. Vogel glaubt, dass es Schülern einfacher fällt, sich bei Gleichaltrigen zu informieren.

Das Lilo hatte sich neben mehreren weiteren Schulen um die Ausrichtung der Messe beworben und den Zuschlag erhalten. Darüber freut sich Vogel, die Veranstaltung passe hervorragend zum bilingualen Zug des Gymnasiums. Ab der siebten Klasse haben Schüler die Möglichkeit, Erdkunde, Geschichte und Biologie auf Englisch zu lernen.

Partnerschulen hat das Lilo in Frankreich, Italien, Tschechien und in New Hampshire in den USA. Dorthin gingen viele Schüler zwar gern, der umgekehrte Besuch sei aber „eher spärlich“, bedauert Vogel. Umso besser laufe es mit dem Collège Jean Montemont im süd-lothringischen Rupt-sur-Moselle, dem Liceo Statale Ippolito Nievo im italienischen Padua und dem Gymnázium Dr. Josefa Pekare im tschechischen Mladá Boleslav.

Tschechien als ältester Partner

Die wenigsten Tschechen sprächen Deutsch, die wenigsten Deutschen Tschechisch. „Deshalb unterhalten sich die Schüler auf Englisch“, erklärt Vogel. Da beide Seiten keine Muttersprachler seien, gingen sie ganz unbefangen an die Fremdsprache heran: „Die Hemmschwelle, sich zu unterhalten, ist relativ gering.“ Der Austausch ist mit 25 Jahren der älteste, auf den das Lilo blicken kann, und er „läuft sehr gut“.

Gerne hätte das Lilo auch eine Partnerschule in England oder Irland, immer mal wieder habe man dazu einen Anlauf unternommen. Aber das Interesse auf der anderen Seite des Kanals sei leider nicht groß.

