Schulen suchen Lernbegleiter

Der Kompetenztest „Vera 3“ an Schulen stellte fest, dass Kinder aus anderen Herkunftsländern deutliche Lücken in Deutsch und Mathematik aufweisen. Um dem entgegenzuwirken, bieten die Vogelstangenschule und die Rheinau-Grundschule Förderungen durch Lernbegleitung in zwei Projekten an. Dafür werden Lernbegleiter gesucht, die wöchentlich zwei bis drei Stunden ein Kind bei Hausaufgaben und Lernen unterstützen. Interessierte können sich unter www.kinderhelden.info melden. Ebenfalls wird ein zweiwöchiges Lernprogramm vom 29. Juli bis 9. August angeboten, bei dem mehrere Lernbegleiter eine Kleingruppe von Grundschüler unterrichten. Ehrenamtliche können sich online anmelden: climb-lernferien.de/mitmachen. mari

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.05.2019