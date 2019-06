Schulpause ohne Schatten

Hitzefrei und Eis – darüber freuen sich die Kinder der Maria-Montessori- Schule. Weil in ihrem Schulhof in U2 nur ein Glasdach Schatten spendet, ist das Eis die einzige Abkühlung an diesem Tag. „Das Dach ist kein Schutz. Ich wundere mich, das noch kein Kind umgekippt ist“, sagt Rektorin Alexandra Müller-Otto. Die Schüler dürfen den Hof wegen der Aufsichtspflicht in der Pause nicht verlassen. Die findet wegen der Hitze von 9.30 bis 10 Uhr statt. Für die 114 Schüler der Förderschule gibt es dort nur einen schmalen Streifen Schatten, gespendet von angrenzenden Bäumen. Weil Klettergerüst und Bänke aus Stahl sind, lassen sich die von der Sonne aufgeheizten Stangen kaum anfassen. Im vergangenen Sommer, erzählt Otto-Müller, hatten Schüler die Temperatur unterm Glasdach gemessen: Im Schnitt herrschten dort 32 Grad. Selbst etwas am Schulhof zu ändern ist schwer – das Gelände gehört teils der Stadt, teils dem Inhaber des Parkhauses, das unter dem Herschelplatz liegt. Bild: Wazulin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.06.2019