Schulsport auf höchstem Niveau

Anzeige

Zum Abschluss der Festlichkeiten im Zuge des 50-jährigen Jubiläums des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) geht am Freitag, 4. Mai, 19 Uhr, eine große Gala über die Bühne. Sie soll den Status des LFG als Eliteschule des Sports unterstreichen. In der GBG-Halle am Herzogenried, August-Kuhn-Straße 35, heißt es an diesem Abend „Sport meets Rock“. Die Gäste dürfen sich auf ein breites Spektrum freuen – „von Modern Dance und Rope Skipping über Kunstturnen hin zu Fußball, Hockey und Tennis auf höchstem Niveau“, teilt das LFG mit.

Es werden nach Angaben der Schule zahlreiche Kadersportler (darunter mehrfache deutsche Meister aus den Bereichen Hockey, Eishockey, Eiskunstlauf und Kunstturnen) teilnehmen, die teilweise auch bei internationalen Meisterschaften bis hin zu Weltmeisterschaften am Start waren. Der Zirkus Paletti wird ebenfalls mit von der Partie sein. Im Anschluss folgt ein Konzert der Lehrerband mit Höhepunkten aus 50 Jahren Musikgeschichte.

Ein Jahr lang gefeiert

Begonnen hatten die Jubiläumsfeierlichkeiten fast genau ein Jahr vor der Abschlussgala – am 15. Mai 2017 mit einem Konzert unter dem Titel „Impressionen – musikalische Eindrücke aus mehreren Jahrhunderten“. So richtig los ging’s aber nach der Sommerpause, unter anderem mit einer Reihe von Lehrer-Schüler-Duellen. Beim offiziellen Festakt am 23. November blickte Sozialwissenschaftler Ingo Leven, Mitautor der Shell-Jugendstudie, auf Tendenzen innerhalb der aktuellen Schülergeneration. Ein weiterer Höhepunkt: die Aufführung von Carl Orffs Carmina Burana. bhr