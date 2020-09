Schulweg mit Abstand: RNV will bei Bedarf größere Züge einsetzen

Mannheim.Es ist Montagmorgen um halb acht an der Haltestelle Tattersall. Nach mehr als sechs Wochen sieht man wieder Schultaschen bei den Wartenden. Die Schüler kehren diese Woche nicht nur zurück in den Präsenzunterricht, sondern auch in den öffentlichen Nahverkehr - zu Stoßzeiten.

Am Tattersall hält eine Straßenbahn. Auch die frisch gebackenen Siebtklässlerinnen Raihaneh und Lisa steigen ein.

...