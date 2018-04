Schurse folgt auf Pitz

Anzeige

Thorsten Schurse ist neu in den Vorstand des Umweltforums Mannheim aufgerückt. Der 49-jährige IT-Berater für Energieversorger aus Wallstadt folgt auf Matthias Pitz, der bei den Neuwahlen nicht mehr die erforderliche Stimmenanzahl erhielt. Schurse ist damit gleichberechtigtes Vorstandsmitglied mit Andreas Schöber und Roland Weiß, die beide in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Schurse ist seit 2005 Stadtteilvertreter der SPD im Bezirksbeirat Wallstadt und vertritt dort – neben seinem Engagement für das Schulhofprojekt – die verkehrspolitischen Themen in Wallstadt, insbesondere den Öffentlichen Personennahverkehr. Im Vorstand des Umweltforums will er die Themen Energiepolitik, E-Bikes und die sozialen Aspekte der Agenda 21 noch mehr in den Mittelpunkt rücken.

Als Besitzer eines S Pedelec E-Bikes sieht er hier besonderen Handlungsbedarf. „Man kommt zur Zeit zwischen Ilvesheim und Mannheim-Innenstadt mit einem solchen Rad nicht legal über den Neckar“, berichtet er, denn es gebe nur Radwege und Schnellstraßen. Im Grundsatz stehen die 15 im Forum versammelten Mannheimer Umwelt- und Verkehrsvereine hinter den Ausbauplänen für Schnellradwege. „Bei der Radwegführung durch die Au sind wir mit der Stadt aber noch nicht auf einer Linie“, betont Andreas Schöber.