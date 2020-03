Schutz bis in den Kreißsaal

„Unsere volle Aufmerksamkeit muss darauf liegen, dass eine Schwangere erst gar nicht Gefahr läuft, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.“ Dazu mahnt Matthias Beichert, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit dem Spezialgebiet Infektionen. Den erfahrenen Gynäkologen treibt außerdem um, wie es gelingt, Medizinpersonal zu schützen. „Nicht ausdenkbar, wenn es zu Engpässen in Kreißsälen kommen würde, weil Hebammen erkranken.“

Noch hat es an Mannheimer Kliniken keine Schwangere mit einem nachweislich getesteten Coronavirus gegeben, stellt Beichert klar, der mit Klinikkollegen in engem Kontakt steht. Beunruhigt hat ihn allerdings eine Meldung aus dem Londoner Middlesex Hospital: Danach ist eine Schwangere mit unklarer Lungenentzündung aufgenommen worden – Covid 19 wie sich erst nach der Geburt herausstellen sollte. Ein Abstrich des Säuglings gerade mal 19 Minuten nach dessen ersten Schrei war ebenfalls Corona-positiv. Die weitere Entwicklung des Neugeborenen, so Beichert, bleibe abzuwarten.

„Extrem wichtig“ findet er, dass schwangere Frauen, bei denen eine Corona-Infektion getestet wurde oder die unlängst aus einem Risikogebiet zurückgekommen sind, umgehend mit der von ihnen ausgewählten Entbindungsklinik für eine Geburtsplanung telefonisch Kontakt aufnehmen – in welcher Schwangerschaftswoche auch immer. „Zuerst anmelden und nicht einfach vor der Kreißsaal-Tür stehen!“, mahnt Beichert und legt grundsätzlich allen Schwangeren ans Herz, soziale Kontakte „aufs Notwendigste zu reduzieren“ und private Treffen, beispielsweise „Krabbelgruppen“, zu meiden.

Beichert plädiert auch für Schutzmaßnahmen, damit Frauenarztpraxen wegen infiziertem Personal nicht geschlossen werden müssen. Seine Empfehlung: „Vergleichbar mit dem Besuchsverbot in Krankenhäusern sollten Begleitpersonen eine Frauenarztpraxis nicht mehr betreten.“ Vorsichtshalber müsse das bei Papas beliebte (Ultraschall-) „Babyfernsehen“ entfallen.

Außerdem dürfe die Schließung von Kitas und Schulen nicht dazu führen, dass „Frauen mit mehreren Kindern im Schlepp zur Routineuntersuchung in eine Praxis kommen“. Außerdem plädiert der Gynäkologe dafür: Patientinnen mit Erkältungssymptomen sollten erst mal telefonisch mit ihrer Praxis Kontakt aufnehmen und sich nicht unangemeldet ins Wartezimmer setzen – womöglich neben eine Schwangere.

Angesichts vieler medizinischer Fragezeichen fühlt sich Beichert an jene Zeit erinnert, als er vor drei Jahrzehnten mit seinem Doktorvater Klaus Friese an der UMM-Frauenklinik erste HIV-positive schwangere Frauen betreute. „Damals wussten wir nichts vom Infektionsverlauf und möglichen Übertragungswegen von der Mutter auf das ungeborene Kind – es gab keine Therapie, keine Impfung.“

Hoffen auf Impfschutz

Dass Aids inzwischen behandelbar ist und erfolgreich therapierte Mütter spontan (und nicht mehr nur per Kaiserschnitt) gesunde Kinder auf die Welt bringen können, bezeichnet er als „eine der größten Erfolgsgeschichten der Medizin“.

Matthias Beichert hofft, dass es ähnlich der saisonalen Grippeimpfung gegen Influenzaviren gelingt, einen Corona-Wirkstoff zu entwickeln, der ebenfalls unbedenklich während der Schwangerschaft gespritzt werden kann und obendrein dem Baby während der ersten Lebensmonate Schutz gewährt – „aber davon sind wir bei Corona noch meilenweit entfernt“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.03.2020