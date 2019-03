Schutz vor Cyber-Kriminalität

Die Initiative der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg bietet am Montag, 25. März, Vorträge mit Live-Hacking im Capitol an. Vormittags wird Fünft- und Sechstklässlern sowie Berufsschülern vor Augen geführt, wie leicht sie Opfer von Cyberkriminellen werden können. Da das Thema nicht nur für junge Zuhörer relevant ist, sollen auch Eltern für die Gefahren der mobilen Welt sensibilisiert werden. Deswegen spricht um 19 Uhr ein IT-Sicherheitsexperte über Cybermobbing, Gefahren beim Online-Banking sowie Datenschutz in sozialen Netzwerken. Durch bewusstes Live-Hacking während der Vorträge wollen die Referenten zeigen, dass jeder zum Cyberopfer werden kann. Der Abendvortrag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. tbö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019