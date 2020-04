Schutzkleidung kommt Stadt teuer

Wie schnell das jetzt geht. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor knapp drei Wochen trug einzig Christdemokrat Chris Rihm eine Maske. Nun tun das im Hauptausschuss die meisten Stadträte und alle städtischen Mitarbeiter. Zu Sitzungsbeginn nehmen indes einige ihren Mundschutz ab, so auch Oberbürgermeister Peter Kurz. Der gibt das Wort gleich weiter an seinen Namensvetter Peter Schäfer. Der Leiter des Gesundheitsamts hat gute Nachrichten. Die Pandemie breitet sich deutlich langsamer als vor Wochen aus, die Zahl der Infizierten hat von Montag auf Dienstag in Mannheim nur um einen zugenommen.

Kurz spricht ebenfalls von „erheblichen positiven Effekten“, die auch erheblichen Einschränkungen zu verdanken seien. Man dürfe nun nicht vergessen: „Das Verhalten des Virus verändert sich nicht.“ Die Bürger müssten daher dringend Schutzvorkehrungen wie das Abstandsgebot und die vom Land angekündigte Maskenpflicht einhalten.

Für die Stadt ist es laut Schäfer „gar nicht so leicht“, alle notwendigen Bereiche mit Schutzkleidung auszustatten. Mit dem, was sie aktuell hätten, seien aber alle arbeitsfähig. Derzeit gebe man für den Nachschub wöchentlich 320 000 Euro aus, ergänzt Kurz. Er hoffe, über Mannheims gute Kontakte nach China an günstigere Masken zu kommen.

AfD-Fraktionschef Bernd Siegholt fragt, ob die Stadt auch von der einen Million an Masken profitiere, die von der BASF gespendet worden seien. Indirekt, so Kämmerer Christian Specht. „Die gingen direkt an den Bund und werden von dort an Länder und Kommunen verteilt.“

Linken-Fraktionschef Thomas Trüper bedauert, dass der Gemeinderat – wegen der verständlicherweise gestrafften Tagesordnungen – kaum Möglichkeiten habe, über Einschränkungen und Lockerungen zu diskutieren. Kurz stimmt ihm zu. Er gibt aber zu bedenken, dass die kommunalen Einflussmöglichkeiten da begrenzt seien. Roland Weiß bedankt sich im Namen der Mannheimer Liste bei der Stadt und all ihren Mitarbeitern, die den Bürgern ein Gefühl der Sicherheit vermittelten. Kurz dankt zurück. Nach 45 Minuten ist der öffentliche Teil der Sitzung bereits beendet. Bleibt Zeit für einen Anruf bei Chris Rihm, der sich über die Nachricht von den vielen Masken-Trägern im Ausschuss freut. „Ich war von vornherein der Meinung, dass das sinnvoll ist.“ Auch die SPD begrüßt die Maskenpflicht in einer Pressemitteilung ausdrücklich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020