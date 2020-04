Schutzmasken fürs Klinikum

Über eine „große Anzahl an Mund-Nase-Schutzmasken“ freut sich OB Peter Kurz. Eine erste Tranche von insgesamt 120 000 Stück ist am Donnerstag ans Klinikum geliefert worden. Zu verdanken sei das der Städtepartnerschaft mit Qingdao in China, hieß es am Freitagabend. Nachdem sich ein Engpass an medizinischer Schutzausrüstung abgezeichnet habe, wandte sich Kurz an die chinesischen Partner – mit der Bitte, den Kontakt zu Herstellern zu vermitteln. Daraufhin kam es zu „einer ersten Lieferung“, über die sich die Klinikum-Geschäftsführer Freddy Bergmann und Hans-Jürgen Hennes sehr erfreut zeigten. Aktuell stehe die Stadt mit weiteren chinesischen Stellen in Kontakt, um erneute Lieferungen zu ermöglichen.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist an Gründonnerstag und Karfreitag auf 379 gestiegen. Nach Angaben der Stadt kamen insgesamt 27 Fälle hinzu. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim nachgewiesenen Infizierten zeigten milde Krankheitsanzeichen und könnten in häuslicher Quarantäne bleiben. Bislang sind in Mannheim 181 Personen genesen.

Mögliche Öffnungszeiten der Geschäfte über die Feiertage sind auf der Homepage der Stadt unter bit.ly/3b42BlS einsehbar. Auf die aktuelle Situation in Mannheim geht der OB in seinem Ostergrußwort ein (youtu.be/xDI1S3n91pY). Er warnt vor Falschmeldungen in sozialen Medien und bittet die Bürger: „Lassen Sie uns füreinander da sein!“ bhr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020