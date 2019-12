Schwächere Umsätze

Das Weihnachtsgeschäft vor dem dritten Advent ist etwas schwächer verlaufen als in der Vorwoche. „In unserer Trendumfrage zeigt sich, dass die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft in der vergangenen Woche doch etwas zurückgegangen sind“, sagte Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden. Auch im Vergleich zum Vorjahr habe der Handel in der Region „etwas an Boden verloren“.

„Der Anteil der Unternehmen, die in diesem Jahr bessere Umsätze erwarten als im Vorjahr, ging um knapp 15 Prozent zurück. Aktuell erwartet nur noch jeder dritte Händler ein besseres Weihnachtsgeschäft als im Vorjahr“, fügte Rubel hinzu. Trotz des regnerischen Wetters habe die Frequenz auf den Planken auf dem guten Niveau der Vorwoche gelegen. Dennoch hätten sich die Händler deutlich unzufriedener mit dem Geschäftsverlauf gezeigt.

„Nachdem das Weihnachtsgeschäft in den letzten Tagen durch das Wetter scheinbar etwas ausgebremst wurde, blicken wir nun mit hohen Erwartungen auf die Woche vor dem vierten Advent, die für viele stationäre Händler die umsatzstärkste Zeit des Jahres ist“, sagte Swen Rubel. cs

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019