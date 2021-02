Schwan sonnt sich auf Fahrbahn

Ein Schwan hat sich mitten auf der Fahrbahn am Hans-Reschke-Ufer niedergelassen. Das meldeten mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer am Sonntag der Polizei. Der Vogel ließ sich von den zahlreichen Autofahrern, die wegen ihm nicht weiterfahren konnten, nicht beeindrucken, sondern sonnte sich auf der Straße. Erst beim Erblicken der Streife des Reviers Innenstadt stand das Tier auf. „Die Beamten erteilten diesem umgehend einen Platzverweis und begleiteten ihn zum nahe gelegenen Neckarufer. Dort paddelte er nach einem belehrenden Gespräch trotzig den Neckar hinunter“, heißt es augenzwinkernd in der Polizeimeldung. pol/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.02.2021