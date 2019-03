Schwangere bei Segensfeier

Am heutigen Samstag um 11 Uhr findet in der Kapelle der St. Hedwig-Klinik eine Segensfeier für Schwangere statt. „Wir laden schwangere Frauen in dieser besonderen Zeit ein, sich Gottes Nähe und Stärke zusprechen zu lassen“, sagt Bernhard Boudgoust als Pastoralreferent und Leiter der katholischen Citypastoral Mannheim. Weitere Organisatoren der Veranstaltung sind Hebamme Maria Winkler und Susanne Henke, Frauenreferentin der Katholischen Diözesenstelle Rhein-Neckar. Neben der Segnung der werdenden Mütter singen die Teilnehmer gemeinsam Lieder und lesen Texte. Eingeladen zu der Feier sind auch Partner, Freundinnen sowie Familienmitglieder. Nach dem Gottesdienst gibt es Snacks und Getränke. tbö

