Schwarz spricht über Meteoriten

„Meteoriteneinschläge: Gestern, Heute, Morgen“ – so lautet der Titel eines Vortrags von Winfried Schwarz vom Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg. Schwarz spricht morgen, Mittwoch, 6. März, 16.30 Uhr, auf Einladung des Freundeskreises Mannheimer Planetarium im Hörsaal des Sternentheaters über die kosmischen Gesteinsbrocken, die seit Jahrmilliarden zwischen den Bahnen der Planeten Mars und Jupiter umherschwirren – und der Erde durchaus gefährlich werden können. Was es mit diesen „Erdbahnkreuzern“ auf sich hat, verdeutlicht Schwarz in seinem Vortrag, Der Eintritt ist frei. lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.03.2019