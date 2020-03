Schwarze Löcher im Blick

„Astronomen als Detektive: Quasaren und Schwarzen Löchern auf der Spur“ heißt das Thema am Mittwoch, 11. März, um 16.30 Uhr im Planetarium in der Reihe „Astronomie am Nachmittag“. Referent ist Klaus Jäger vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Der Eintritt ist für Mitglieder des Freundeskreises des Planetariums frei – Gäste werden um eine Spende nach eigenem Ermessen gebeten.

Die ersten Quasare wurden mit Radioteleskopen entdeckt, wie es in der Ankündigung heißt. Als man dann versuchte, die im Radiobereich sehr hellen Objekte auch im sichtbaren Licht zu identifizieren, entpuppten sie sich als wenig auffällige, sternartig aussehende Himmelskörper. Doch 1963 gelang dem Astronomen Maarten Schmidt eine sensationelle Entdeckung – mit großen Folgen für die weitere Erforschung dieser Objekte, deren Kern sehr viel mit einem Bild zu tun hat, das 2019 um die Welt ging: dem ersten „Foto“ eines Schwarzen Lochs. red/imo

